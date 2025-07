Man liep met geweer op jongeren af en schoot op ze

Een man met een vuurwapen heeft dinsdagavond rond acht uur een schot gelost op een groepje jongeren op het Rivierenplein in Den Bosch. Het schot raakte niemand, maar beschadigde wel de gevel van een appartement, meldt de politie.

Na de schietpartij was er nog veel onduidelijk, maar woensdag heeft de politie meer details verschaft. "Mogelijk dat een vechtpartij eerder die avond bij de Oosterplas in Den Bosch aanleiding is geweest voor het schietincident", stelt de politie nu.

"Wij onderzoeken of een groep betrokken is geweest bij de twee incidenten. Het onderzoek naar de aanleiding is nog in volle gang."

Winkelcentrum voorlopig afgezet

De schietpartij was in de buurt van een klein winkelcentrum, waar onder meer filialen zijn gevestigd van Jumbo en Primera. Het plein werd dinsdagavond afgezet. Forensische opsporing en de recherche werden ingeschakeld.

De politie vroeg via Burgernet aan getuigen om zich te melden of om camerabeelden aan te bieden. Of dit al iets heeft opgeleverd, is onbekend.

De politie deed dinsdagavond onderzoek: