Moeilijk te blussen brand in dak, appartementen ontruimd

In het dak van een appartementencomplex aan de Lijnbaan in Werkendam heeft woensdagmiddag urenlang brand gewoed. Meerdere woningen werden ontruimd.

De brand brak rond een uur 's middags uit. Op dat moment waren een aantal dakdekkers net klaar met werkzaamheden.

De brandweer rukte met twee blusvoertuigen en een ladderwagen uit. Ondertussen werden meerdere appartementen ontruimd, hoeveel precies kan de brandweer niet zeggen. De bewoners werden opgevangen bij een ijssalon in de buurt.

Omdat de vlammen tussen de houten daklagen woedde, kon de brand moeilijk geblust worden. De brandweer zaagde delen van het dak weg om beter bij de brandhaard te kunnen komen. Rond vier uur was de brand onder controle.

Rook ingeademd

Er is niemand gewond geraakt. Een bewoner had rook ingeademd en is ter plekke behandeld. Daar gaat het volgens de veiligheidsregio goed mee. Het is onduidelijk hoe groot de schade aan het complex is.