Moeilijk te blussen brand in dak appartementencomplex

In het dak van een appartementencomplex aan de Lijnbaan in Werkendam is woensdagmiddag brand uitgebroken. De brand is moeilijk te blussen en is nog niet onder controle, meldt de brandweer.

De brandweer is met twee blusvoertuigen en een ladderwagen ter plaatse. De vlammen bevinden zich tussen de houten daklagen, waardoor de brand moeilijk te bereiken is.

De brandweer zaagt delen van het dak weg om beter bij de brandhaard te kunnen. “Het blijft telkens weer roken,” aldus een woordvoerder van de brandweer. De brand is nog niet onder controle. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

