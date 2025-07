Mega-vakantiepark niet zo 'mega' meer, plannen bijna gehalveerd

De plannen voor het nieuwe vakantiepark Dommelsvoort vlakbij Cuijk zijn flink aangepast. Dat laat de gemeente Land van Cuijk woensdag weten. Waar in eerste instantie 550 recreatiewoningen zouden komen, wordt in de nieuwe plannen nog rekening gehouden met zo'n 375 huizen.

Na jaren van discussie werden eind mei 2023 plannen gepresenteerd voor een nieuw vakantiepark tussen Linden en Beers. Recreatiepark Dommelsvoort zou met 72,7 hectare ruim honderd voetbalvelden groot worden, net zo groot als de buurdorpen bij elkaar opgeteld. Het zorgde voor flinke onrust in het toch al toeristische gebied.

Na meerdere mislukte pogingen van TopParken om de gemeente te overtuigen van de toegevoegde waarde van het park, komt de organisatie nu met een aangepast plan. Daarin is het park bijna gehalveerd tot 41 hectare. Een andere grote veranderingen is de geplande jachthaven. Waar eerst plaats was voor 400 boten, zijn dat er nu nog honderd.

Waardering en vraagtekens

"We waarderen dat TopParken heeft geluisterd naar de omgeving en de gemeenteraad en het plan aanzienlijk heeft aangepast", laat wethouder Maarten Jilisen weten. Maar hij stelt ook vraagtekens bij het herziene plan. Zo is niet duidelijk wat er met de rest van de oorspronkelijke 72,7 hectare gaat gebeuren. Dat moet concreet worden uitgewerkt, vindt de gemeente. "Het plan moet ook volledig en goed zijn afgestemd met alle betrokken partijen", vult Jilisen aan.