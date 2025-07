Na wekenlange coma en verlamming pakt Dylano zijn leven weer op

Dylano’s leven stond een jaar geleden vijf weken stil. Door een ernstig auto-ongeluk belandde hij in een coma. Toen hij wakker werd, was zijn halve lichaam verlamd. Hoe ga je als 24-jarige verder na zoiets heftig? In zijn podcast ‘Een reis naar herstel’ praat hij over zijn revalidatie met de mensen die het dichtst bij hem staan.

Door het auto-ongeluk ligt Dylano ruim vijf weken in coma. Als hij wakker wordt, is de linkerzijde van zijn lichaam verlamd en kan hij zich van het ongeluk niets meer herinneren. “Hoe dit heeft kunnen gebeuren, blijft een grote vraag.”

Er volgt een zware periode van revalidatie. Vanuit zijn bed kijkt Dylano naar het NOS Journaal. “Er was een kabinetscrisis en ik zag hoe alle verslaggevers op het Binnenhof elkaar opzij duwden in de drukte.” Zijn grote droom was om politiek verslaggever te worden, maar vanuit zijn bed in het revalidatiecentrum zag hij die droom in duigen vallen: “Dit was iets wat ik nooit meer fysiek aan zou kunnen.”

In die weken voelde Dylano zich down en verdrietig. Tot hij op het idee kwam om zijn verhaal vast te leggen in een podcast: “Ik wilde steun, hoop en erkenning bieden voor mensen die hetzelfde meemaken.”