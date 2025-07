Reeks berovingen van ouderen houdt aan, nu sieraden afgepakt van 73-jarige

Opnieuw is een bejaarde man op klaarlichte dag beroofd van zijn sieraden. Een 73-jarige Eindhovenaar werd maandag op straat in zijn scootmobiel verrast door een vrouw die plotseling achter hem opdook. Een fractie van een seconde later was hij zijn gouden ketting en de trouwring van zijn overleden vrouw kwijt.

Deze vorm van criminaliteit komt vaker voor: in maart vonden vergelijkbare berovingen plaats in Helmond en Valkenswaard. Telkens gebeurt het op dezelfde slinkse manier. "Mijn vader ging maandag rond de middag samen met zijn chihuahua naar het winkelcentrum om een kopje koffie te drinken, zoals hij zo vaak doet”, vertelt dochter Linda Habraken over het voorval.

Voor haar vader het besefte, stond er een opvallend kleine vrouw in een witte jurk achter hem. “Ze sprak Engels, maar dat verstaat mijn vader niet. Ze rommelde met allerlei sieraden en deed alsof hij iets had laten vallen. Ondertussen heeft ze vliegensvlug zijn gouden ketting met hanger en trouwring gestolen.”

De politie laat weten bekend te zijn met de werkwijze. “Het is een erg verdrietige zaak”, laat een woordvoerder weten. “Het gebeurt door het hele land en vaak zijn oudere mensen het slachtoffer. Ze worden omhelsd of op een andere manier afgeleid. Even later ontdekt het slachtoffer dat hij of zij bestolen is van sieraden, die vaak een grote emotionele waarde hebben."

De politie heeft na de aangifte in Eindhoven in de buurt gezocht naar de verdachte vrouw. “Helaas is ze niet meer gevonden. Verder is er ook in de omgeving nog buurtonderzoek gedaan. Tot nu toe hebben we geen aanknopingspunten of camerabeelden.”

Dochter Linda Habraken hoopt dat de sieraden weer bij haar vader terugkomen. “Die ketting maakt niet zoveel uit, maar de ring heeft een emotionele waarde. Eerlijk gezegd heb ik er weinig vertrouwen in."