Kevin gaat door het leven als puppy: ‘Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest’

Er klinkt geblaf in de gang als Merlijn even na middernacht bij Ranger aanbelt. Als hij opendoet, blijkt dat het geluid niet van hondjes komt, maar van elf mannen die verkleed als puppy's door de gang dartelen.

Kevin host vannacht een zogenaamde ‘pup social'. Dat is een feestje waar ‘puppy players’ samenkomen om met elkaar te stoeien, in de ballenbak te spelen en achter speeltjes aan te rennen. Iedereen heeft een hondenmasker op en sommigen zijn helemaal verkleed in hondenpak. Anderen, zoals Kevin, lopen met ontbloot bovenlijf en een tuigje met halsketting.

Ranger (echte naam zonder masker: Kevin) is één van de Nachtbrakers met wie programmamaker Merlijn Passier een nacht doorbrengt in zijn nieuwe programma Merlijn en de Nachtbrakers op Brabant+ . Daarin onderzoekt hij wat er in onze provincie gebeurt als iedereen ligt te slapen.

Geen seksfeest Dus eerst maar even de meest prangende vraag: is dit een seksfeest? “Zeker niet!”, zegt Kevin. “Puppy play kan een seksueel aspect hebben, maar op een social zoals deze is dat absoluut niet de bedoeling. We zijn hier om te spelen en te ontspannen samen. Voor seks moet je echt in een andere headspace zijn.”

Op de bank liggen een paar pups tegen elkaar. Ze kriebelen en aaien elkaar. Twee anderen spelen in een zwembadje gevuld met ballonnen. In een speelkamer duwen twee pups de neuzen tegen elkaar, twee anderen hebben ieder het uiteinde van een touw in hun mond.

Uitlaatklep

Merlijn kijkt zijn ogen uit en heeft wel wat vragen voor Kevin. Want waarom doen de mannen dit precies? “Het is heel leuk en speels. Alle stress verdwijnt als je in pup-mood gaat”, legt Kevin uit. “Het is een andere mindset waarin je kunt ontspannen. Als ik pup ben, hoef ik even niet na te denken over bijvoorbeeld belasting betalen. Als pup gaat het over wat je écht voelt, dat je dat vrij kunt uiten.”

Voor veel mensen in de community is puppy play een uitlaatklep. Kevin weet dat niet alleen uit eigen ervaring, maar hij doet er ook onderzoek naar. “Ik studeer toegepaste psychologie en wil mijn afstudeerscriptie over puppy play gaan schrijven. Dat is heel interessant, want dan kun je wat je meemaakt onderbouwen met wetenschap”, zegt hij. Zelf heb ik autisme en adhd, net als veel andere mensen in de scene. Dan is dit een goede manier om te ontspannen.”