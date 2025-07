Van der Poel verliest gele trui aan Pogacar

Mathieu van der Poel is in de Tour de France zijn gele trui kwijtgeraakt aan Tadej Pogacar. De Sloveen was in de tijdrit rond Caen bijna anderhalve minuut sneller dan de Nederlander en nam zo de leiding over in het klassement.

Van der Poel reed met zijn 38.25 naar een achttiende plaats. De voormalig wereldkampioen zei gisteren na de vierde etappe al dat het moeilijk zou worden om de leider te blijven in het algemeen klassement. Daarin stond hij namelijk op dezelfde tijd als Pogacar en had hij slechts een voorsprong van acht seconden op Vingegaard.