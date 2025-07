Dit festival vraagt bezoekers nu al om aanbetaling voor volgende editie

Om de prijzen van de tickets voor house- en technofestival Ploegendienst in Breda in 2026 laag te houden is de organisatie met een creatief idee gekomen. Ze vraagt bezoekers om alvast een aanbetaling te doen voor hun kaartje. Zo moet de prijs op 35 euro blijven en niet stijgen naar 75 euro. "Mensen willen wel, maar ze kunnen het niet meer betalen", zegt organisator Tijn Kapteijns.

Als in januari blijkt dat minstens 15.000 mensen verdeeld over twee dagen naar het festival Ploegendienst op de Galderse Meren in Breda willen dan betalen bezoekers een tweede aanbetaling van 17,50 euro. In totaal dus 35 euro voor een festivalkaartje. "We willen de prijs voor een festival laag houden", zegt Kapteijns. "Vroeger was je honderd euro kwijt op een festival. Tegenwoordig ben je voor dat bedrag alleen maar binnen." Waar het festival een paar jaar geleden kon rekenen op een bepaald aantal bezoekers, is dat door de toenemende concurrentie van andere festivals en de stijgende ticketprijzen minder stabiel. "Het is eigenlijk te gek voor woorden dat je hoopt op tienduizend man en alvast een heel dorp gaat opbouwen. Als er maar vijfduizend man blijkt te zijn, ga je niet ineens afbouwen want we zijn een jaar lang bezig met de voorbereiding."

"Mensen willen wel, maar moeten tegenwoordig keuzes maken."

Door bezoekers een aanbetaling te laten doen, weet de organisatie hoeveel mensen ze kunnen verwachten en kunnen zij het festival gerichter organiseren. Als er te weinig animo is, krijgen bezoekers hun geld terug. Het kan ook zijn dat het festival in plaats van twee dagen naar één dag gaat. Het festival stuntte dit jaar al met een actieprijs op zondag, omdat de kaartverkoop die dag tegenviel. Voor 15 euro waren bezoekers welkom. "Toen zagen we dat mensen wel willen, maar tegenwoordig keuzes moeten maken en de dure kaartjes niet meer kunnen betalen", zegt Kapteijns. De kaartjes worden steeds duurder door stijgende kosten voor organisatoren. De vergoedingen van artiesten rijzen volgens Kapteijns de pan uit. Ook de kosten voor de opbouw van een festival en de inkoop bij leveranciers stijgen flink. Dat moet het festival allemaal doorberekenen aan de bezoeker, waar ze soms zelf de dupe van worden.

"Dan is het voor ons lastig in te schatten met hoeveel mensen we rekening moeten houden."