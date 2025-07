Automobilist overleden nadat hij met auto in sloot belandt

Op de Vorstenbosseweg in Heeswijk-Dinther is woensdagavond een dodelijk ongeluk gebeurd. Een man raakte door nog onbekende oorzaak met zijn auto van de weg en kwam in een sloot terecht. Hij overleed ter plekke.

Het ongeluk gebeurde rond half zes. De auto ligt op de zijkant in de sloot, de bestuurder ligt eronder. Bij het ongeluk zijn volgens de politie geen andere voertuigen betrokken. De man zat alleen in de auto. Zijn identiteit is nog onbekend. De weg is helemaal afgesloten.