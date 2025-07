Jaren cel geëist tegen spil in internationale drugshandel

Een man uit Boxtel moet als het aan justitie ligt zeven jaar de cel in. Hij zou betrokken zijn geweest bij grootschalige drugshandel. Dat gebeurde onder meer via verborgen ruimtes in busjes. Bij de behandeling van de zaak voor de rechtbank in Den Bosch wond de officier van justitie er geen doekjes om. "Hij drijft een illegale, internationale handelsonderneming in de cocaïnemarkt."

Het onderzoek begon in augustus 2024 na een tip via Meld Misdaad Anoniem (MMA). Daar kwam een melding binnen over de verdachte die in drugs zou handelen. Hiervoor zouden busjes worden gebruikt met verborgen ruimtes. Het autobedrijf van de 47-jarige man uit Boxtel diende als dekmantel. Camerabeelden en blokken cocaïne

De Nederlandse opsporingsdiensten doorzochten in september 2024 de bedrijfsloods van de verdachte in Boxtel. Daar vonden ze 7000 euro contant geld en een harde schijf met camerabeelden uit het pand. Daarop is te zien dat de verdachte en een medeverdachte met gemerkte kiloblokken cocaïne sjouwen en de blokken in busjes verstoppen. In totaal telde de politie ruim 200 blokken van elk één kilo.