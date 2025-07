Floortje krijgt boete van 440 euro voor ‘bellen in auto’: ‘Was icepack!'

Het trekken van haar verstandskiezen bij de kaakchirurg was al geen pretje, maar dat bezoekje kreeg woensdag voor Floortje Steigenga uit Den Bosch een extra zure nasmaak. Op de deurmat lag een boete van 439 euro voor bellen achter het stuur. Toen ze de foto opvroeg, kon ze langzaamaan weer lachen. Het ‘mobiele apparaat’ dat ze vasthield? Een flinke icepack tegen haar wang.

“Ik kwam thuis en zag meteen dat er een boete binnen was”, vertelt ze. “Hij stond op naam van m’n vriend, maar ik had laatst zijn auto geleend. Dus ik dacht meteen: laat ik maar kijken of dat niet misschien door mij komt.” En ja hoor: “Toen ik de boete opende, schrok ik me rot: 439 euro!”

De overtreding vond plaats op woensdag 2 juli op de A2 bij Boxtel, toen Floortje onderweg was naar haar werk. “Er reed toen nog een politieauto naast me en ik dacht nog: hopelijk denken ze niet dat ik aan het bellen ben met dat koelelement tegen mijn wang.” De agenten zagen niks verdachts, maar de flitspaal even verderop was minder scherp.

Op de brief in de paarse envelop is te lezen dat ze een ‘elektronisch mobiel apparaat’ vasthield tijdens het rijden. “Ik bel bijna nooit in de auto, dus ik was eerst echt even in de war”, vertelt Floortje. “Tot ik me ineens herinnerde: ik had net mijn verstandskiezen laten trekken en zat met een icepack tegen m’n gezicht!”

En die is niet te missen op de foto. “Toen ik de foto opvroeg, zakte mijn hartslag weer. Die icepack is veel groter dan een mobiel. En als je goed kijkt, zie je zelfs mijn telefoon gewoon in de houder staan”, zegt ze. “Mijn vriend en ik hebben er gisteravond goed om gelachen.”

En ook al haar vrienden moeten smakelijk lachen om de foto, die ze ook op Instagram heeft gedeeld. “Iedereen zegt dat ik het moet aanvechten. En dat ga ik doen ook. Ik denk dat ik dit wel ga winnen”, lacht ze.