Auto belandt in sloot, overleden bestuurder is 34-jarige man

De bestuurder die woensdagavond overleed bij een eenzijdig ongeluk op de Vorstenbosseweg in Heeswijk-Dinther is een 34-jarige man uit Roemenië. Dat meldt de politie donderdagochtend. De auto kwam op de zijkant in een sloot terecht.

Hoe de man de macht over het stuur kon verliezen, is niet duidelijk. De bestuurder lag onder zijn auto en overleed ter plekke.