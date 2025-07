Gestolen puppy teruggevonden: 'Hij had wel doodgereden kunnen worden'

Eén van de puppy’s die anderhalve week geleden op klaarlichte dag werden gestolen uit een tuin in Oss is teruggevonden. Het beestje zat langs een weg in Bakel. Het is nog een raadsel hoe de puppy daar terechtkwam. Van drie andere gestolen puppy's is nog altijd geen spoor.

Het hondje werd maandag binnengebracht bij Dierenkliniek Bakel. "Iemand uit Bakel had hem zien zitten", laat een medewerker van Dierenkliniek Bakel weten. "Hij zat niet in een doos of iets dergelijks en zag er verder goed uit: niet mager of dorstig." Dankzij de chip kon snel worden achterhaald dat het om een gestolen hondje ging. "We hebben de eigenaresse gebeld, die hem meteen is komen ophalen."

Inbrekers braken anderhalve week geleden de poort bij Angela’s huis open en haalden vier pups weg. Het baasje heeft geen idee hoe het beestje in Bakel terecht is gekomen. "Ik ben blij dat hij terug is maar het is wel heel raar dat de puppy helemaal daar gevonden is, langs een weg. Hij had wel honderd keer doodgereden kunnen worden." Het gaat gelukkig goed met het hondje. "Hij werd meteen weer geaccepteerd door zijn moeder. Zij was helemaal van slag toen al haar puppy’s opeens weg waren. Ze vertroetelt hem helemaal en ze ravotten heel veel met elkaar."

"Ik heb er nachten van wakker gelegen, en nog steeds. Het zijn toch net je kinderen."

Zowel Angela als de Dierenkliniek Bakel heeft een bericht op social media geplaatst in de hoop meer aandacht te krijgen voor de vondst. "Het kan dat er nog meer van de gestolen puppy’s in deze regio zijn", zegt de medewerker van de kliniek. "We hebben zelf niet actief gezocht, maar het bericht wordt veel gedeeld. Heel Bakel kijkt naar ze uit." Hoewel de hereniging een klein lichtpuntje is, maakt Angela zich nog steeds zorgen over de andere drie puppy’s. "Misschien lopen die ook wel langs de weg. Ik heb er nachten van wakker gelegen, en nog steeds. Het zijn toch net je kinderen."