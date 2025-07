Gratis bezoek aan de Tilburgse Kermis? Gouden Kermispas vergeven

Duizelig worden in de breakdance, een flinke mep uitdelen op de Kop van Jut of struikelend door de Cakewalk. Kan jij ook niet kiezen uit de attracties op de Tilburgse Kermis? Met de Gouden Kermispas hoeft dat ook niet. De winnaar van deze pas mag vrijdag gratis in alle attracties.

De strijd om de Gouden Kermispas barstte woensdagavond om zes uur los. Op appartementencomplex De Katterug in het centrum van Tilburg hing een Brabanderbal met een kermisflos. Via de livestream op Facebook en Brabant+ kon iedereen de bal en de flos zien bungelen.



Hoe meer kijkers, hoe sneller de bal met flos naar beneden zakte. Ook iedereens parate kennis werd getest want voor elke goed beantwoordde quizvraag zakte de bal met flos een meter. Uiteindelijk kwam de bal steeds dichterbij. Jongeren klommen op kliko's en ladders om erbij te kunnen, maar de wind maakte het spannend.

Bij het pakken van de flos, is het spel klaar. De Gouden Kermispas wordt verloot onder iedereen die op dat moment geliked of gereageerd heeft op de livestream. Degene die de flos heeft gepakt wint een vakantiepakket van het Brabants Buske. Hieronder kan je de livestream terugkijken.