Win de Gouden Kermispas: gratis in alle attracties op de Tilburgse Kermis

Duizelig worden in de breakdance, een flinke mep uitdelen op de Kop van Jut of struikelend door de Cakewalk. Kan jij ook niet kiezen uit de attracties op de Tilburgse Kermis? Met de Gouden Kermispas hoeft dat ook niet. Met deze pas kan je op de openingsdag gratis in alle attracties en je mag ook nog iemand meenemen. Je moet die bijzondere pas alleen nog even zien te winnen.

Op woensdag 16 juli om zes uur 's avonds is het zover. Op appartementencomplex De Katterug in het centrum van Tilburg hangt vanaf dan een Brabanderbal met een kermisflos. Via de livestream op Facebook en Brabant+ kun je de bal en de flos zien bungelen.