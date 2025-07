Festivals zorgen voor drukte in het ziekenhuis: 'Hier is het einde feest'

De festivalzomer is losgebarsten en dat is niet alleen te merken aan de geur van zonnebrand en bastonen in de stad, maar ook aan de drukte in ziekenhuizen. "We zijn een heel gezellige regio", knikt spoedeisendehulparts Harm van de Pas van het ETZ in Tilburg. "Maar al die festivals vragen ook veel extra mensen en kostbare tijd."

Alleen al rondom het ETZ zijn er deze zomer tientallen festivals, zoals Intents en Best Kept Secret. De volgende in de rij is Awakenings, dat 11, 12 en 13 juli plaatsvindt in Hilvarenbeek, op loopafstand van het Tilburgse ziekenhuis. De spoedeisende hulp (SEH) is alvast voorbereid. Van de Pas laat de traumakamer zien, waar de ijspacks en ventilatoren klaarstaan. Volgens hem wordt de combinatie van festivals en warm weer vaak overschat: "Oververhitting op festivals komt vaak voor en is levensbedreigend. Mensen worden zó warm dat het lichaam niet meer kan zweten", legt hij uit. Op de SEH worden de patiënten met ijspacks en ventilatoren gekoeld en krijgen ze vocht via een infuus. Naast de hitte blijven drugs en alcohol een risico. Vooral dat laatste. "Op festivals wordt minder gedronken dan bijvoorbeeld tijdens carnaval of koningsnacht", merkt de arts. Dat scheelt: "Met festivals hebben we ongeveer vijftien patiënten meer per dag dan normaal."

Tijdens bijvoorbeeld carnaval verdubbelt het aantal extra bezoeken. "Dat klinkt misschien niet veel, maar deze patiënten vragen veel extra aandacht en personeel." En dronken mensen kunnen nog wel eens agressief zin, weet Van de Pas uit ervaring. "Ook daarom zijn evenementen zoals de jaarwisseling en carnaval zwaarder." Hij maakte het laatst zelf nog mee: "Een patiënt werd ongeduldig en gaf me een duw. Ik heb hem toen pas behandeld nadat hij sorry zei." Heftiger fysiek geweld komt ook voor, zoals een patiënt die een hulpverlener een klap geeft. Het ETZ is daar heel streng in. "Daar is echt geen tolerantie voor", zegt Van de Pas. De artsen doen altijd aangifte en de patiënt krijgt in de meeste gevallen een ziekenhuisverbod. "Voor acute hulp mag je nog wel komen, onder bewaking. Maar voor andere zorg moet je naar een ander ziekenhuis."

"Ook buiten festivals kan zo'n medische dienst ons enorm helpen."