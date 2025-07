Man (54) die werd opgepakt voor dodelijk ongeluk is vrij, blijft verdachte

De 54-jarige man die maandag werd opgepakt na de aanrijding waarbij een 79-jarige vrouw in Schijndel om het leven kwam, is weer vrijgelaten. Dat laat de politie donderdag weten. De man blijft wel verdachte.

Voor de man, volgens de politie de vermoedelijke bestuurder, zijn er in het onderzoek geen gronden meer om hem nog langer vast te houden. Hij moet zich later voor de rechter verantwoorden.

De aangehouden vrouw werd dinsdag al vrijgelaten, omdat de politie er niet vanuit gaat dat zij in de auto heeft gezeten tijdens het ongeluk. De 54-jarige vrouw is geen verdachte meer.

Slachtoffer was op vakantie

Het fatale ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag bij een camping aan de Landingsweg in Schijndel. Het slachtoffer uit het Zuid-Hollandse Rijnsburg was daar met haar man op vakantie.

Toen ze rond middernacht nog even haar hondje ging uitlaten, werd ze aangereden. Haar man vond haar een paar uur later naast de weg.

Bij een huis, vlakbij de plek van het ongeluk, hield de politie maandag overdag de man en de vrouw aan.

Een beschadigde auto werd maandag weggesleep bij het huis: