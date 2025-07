Afvalwater is bron van de toekomst, waterschap zet in op hergebruik

Waterschap Aa en Maas wil jaarlijks 30 miljard liter gezuiverd afvalwater hergebruiken. Dit hergebruikte water is bedoeld om droogte tegen te gaan en het grondwater in Brabant te ontlasten. Volgens bestuurslid Suzanne van Zoeten van het waterschap moeten de waterzuiveringsinstallaties zich ontwikkelen tot echte ‘waterfabrieken’. “We streven ernaar om afvalwater zó te zuiveren dat het geschikt wordt voor hergebruik en uiteindelijk zelfs de kwaliteit van drinkwater kan benaderen.”

De aanpak sluit aan bij de aanbevelingen uit het rapport 'Zonder water geen later', waarin wordt opgeroepen om in Brabant jaarlijks 150 miljoen kubieke meter extra water in de bodem te laten infiltreren en 100 miljoen kubieke meter minder grondwater te onttrekken. Aa en Maas wil hieraan bijdragen met 30 miljoen kuub gezuiverd afvalwater. De nieuwe strategie vraagt om verregaande technologische vernieuwing. In de zeven zuiveringsinstallaties van het waterschap wordt een extra zuiveringsstap toegevoegd die medicijnresten uit het water haalt, met behulp van onder andere poederkool. Ook microplastics, PFAS en bestrijdingsmiddelen worden aangepakt.

“De stoffen die nu nog vaak in de Maas terechtkomen, kunnen we straks grotendeels uit het water filteren,” zegt Van Zoeten. “We halen zo'n 25 procent meer reststoffen uit het water dankzij de nieuwe technieken.” Een derde van het schoongemaakte zoete afvalwater wordt straks opgewerkt tot water dat veilig is voor gebruik in landbouw en industrie. Dit voorkomt dat er grondwater hoeft te worden opgepompt, wat essentieel is in droge periodes.

"We bouwen aan een toekomst waarin afvalwater geen afval meer is."