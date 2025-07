Park nét geopend, nu al een spoor van vernieling: 'Verschrikkelijk'

Paaltjes zijn uit de grond gerukt, schaakborden zijn bekrast en rekstokken zijn losgetrokken. In juni opende het gloednieuwe 25 Septemberpark in Helmond. Nog geen maand later moet de gemeente Helmond al herstelwerkzaamheden uitvoeren door de vernielingen in het park.

Buurtbewoners zijn woest over de vernielingen aan het nieuw aangelegde park: "Verschrikkelijk, het was net nieuw. Dat doe je toch niet", reageert een vrouw die tegenover het park woont geschrokken.

Een andere buurtbewoner vertelt dat ze behoorlijk baalt van de vernielingen. Ze was blij met de aanleg van het nieuwe park voor haar zoontje, maar durft haar zoon er niet meer alleen te laten: "Er is een groep jongeren van rond de veertien jaar, die nemen alles in beslag hier. Maar het is bedoeld voor kleine kinderen." Hilbert van Stiphout woont vlakbij het park en loopt donderdagmiddag door het park om de vernielingen te bekijken: "Ik vind het echt heel erg jammer. Dit park is voor de kinderen. Ik zie hier 's avonds jongeren rondlopen die de speeltoestellen niet gebruiken waar ze voor zijn. Ze schoppen overal tegenaan. Ik heb ze er laatst nog op aangesproken. Ik hoop echt dat er hier meer handhaving komt."

"Ik durf hier 's avonds niet meer te komen."

Een andere buurtbewoner die betrokken is geweest met de aanleg van het 25 Septemberpark vertelt ook dat de sfeer in het park is veranderd: "Overdag is het hier hartstikke druk en spelen er veel jonge kinderen. Maar 's avonds slaat de sfeer hier om en wordt het een soort getto. Een groep van zo'n twintig jongeren trekt dan door het park. Het geeft een intimiderende sfeer, ik durf hier 's avonds niet meer te komen." Of de groep jongeren waar de buurtbewoners het over hebben ook de vernielingen van deze week heeft aangebracht, is niet duidelijk. Ook bij de gemeente Helmond zijn meldingen binnengekomen over de vernielingen. De gemeente heeft er melding van gemaakt bij de politie en houdt het park de komende tijd extra in de gaten.