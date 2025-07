Caravan parkeren voor de deur: dit zijn de regels

De zomervakantie is begonnen en dus worden veel caravans weer uit de stalling gehaald. In woonwijken wordt de sleurhut voor vertrek vaak recht voor de deur gezet. Handig voor de laatste voorbereidingen, maar niet zo fijn voor de buurman die zijn auto kwijt wil. Mag dit eigenlijk zomaar? En hoe lang mag een caravan in de straat blijven staan?

Een caravan in de straat parkeren is toegestaan, maar er zit wel een termijn aan. De regels verschillen per gemeente. In bijna alle Brabantse gemeenten geldt een limiet van maximaal drie dagen. Daarna moet de caravan weer terug naar de stalling, een aangewezen parkeerplaats, of je eigen oprit. Er zijn een paar uitzonderingen. In Son en Breugel, Nuenen en Uden mag je je caravan vijf dagen laten staan. In Helmond is de termijn juist strenger geworden: die is dit jaar nog teruggebracht van zeven naar drie dagen. Langer dan vijf dagen is in Brabant nergens meer toegestaan. Deze regels gelden overigens ook voor een camper, vouwwagen en aanhangers.