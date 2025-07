Demonstranten willen dat Nyrstar geen chemische stoffen meer mag lozen

De klimaatactiegroep Extinction Rebellion heeft donderdagmiddag gedemonstreerd bij de fabriek van metaalbedrijf Nyrstar in het Belgische Pelt. De actiegroep wil dat de vergunningsaanvraag van Nyrstar om chemische stoffen te mogen blijven lozen wordt geweigerd. Die chemische stoffen worden geloosd in de Eindergatloop, die uitkomt in de Brabantse Dommel.

De provincie Noord-Brabant concludeerde twee weken geleden dat de lozingen schadelijk zijn voor de natuur en waterkwaliteit in onze provincie. Voor de poort van de fabriek stonden enkele demonstranten met een spandoek met daarop: 'Geen rommel in onze Dommel'. Ze hadden ook borden omgehangen met daarop foto's van de dieren en planten die worden bedreigd door de lozingen. Een paar van de demonstranten is door de directie van het metaalbedrijf uitgenodigd voor een gesprek. Wat daaruit is gekomen, is niet duidelijk. De actie verliep verder rustig.

Demonstranten zijn tegen de lozingen van Nyrstar (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).

Nyrstar heeft tot eind 2025 een vergunning om de chemische stoffen in water te lozen. Er ligt een aanvraag om die te verlengen tot eind 2027. De provincie Noord-Brabant gaf daar twee weken geleden een negatief advies over. Volgens de provincie is het lozen schadelijk voor de natuur en waterkwaliteit in Brabant. Het gaat vooral om het giftige metaal thallium. Omdat Nyrstar in het Belgische Pelt ligt, wordt de vergunningsaanvraag behandeld door de Vlaamse provincie Limburg. De provincie Noord-Brabant mag hier ook een advies over geven, omdat de geloosde stoffen onze provincie binnenstromen. Dat is vastgelegd in internationale afspraken.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.