Einde tijdperk voor vliegtuigfamilie, Kempen Airport in handen van defensie

Na 55 jaar breekt er een nieuw hoofdstuk aan voor Kempen Airport. Defensie wil het familiebedrijf in Budel overnemen en is daarover in gesprek met de huidige eigenaar. Het vliegveld werd in 1970 opgericht door Willem Franssen en groeide uit tot een luchthaven voor zakenvluchten met ook een vliegschool.

Drie van de vier kinderen van Fransen namen het bedrijf uiteindelijk van hem over. De twee broers en zus hebben allemaal hun eigen taken binnen het vliegveld. "Voor hen is er alleen geen opvolging", vertelt de woordvoerder van Kempen Airport. "En toen is de familie op zoek gegaan naar waardige opvolging voor het vliegveld." Hierbij was het van groot belang dat het vliegveld in stand zou blijven en geen logistiek terrein zou gaan worden.

Wat veel mensen niet weten is dat de luchthaven vanaf dag één een familiebedrijf is geweest. Zo groeiden de kinderen van oprichter Willem Fransen letterlijk op tussen de vliegtuigen. Zij hielpen vanaf jongs af aan mee op het terrein en behaalden tijdens hun middelbare schooltijd allemaal hun vliegbrevet.

Ideale opvolger

En defensie had zeker interesse in Kempen Airport. Na meer dan vijf decennia familiebeheer, ligt er nu een intentieovereenkomst op tafel voor een overname door het ministerie van Defensie. De gesprekken over de overname van het vliegveld zijn in volle gang. "Het is de bedoeling dat de verkoop voor einde 2025 afgerond is", laat de woordvoerder van het vliegveld weten.

Defensie ziet het als een buitenkansje. "Het is er een in de categorie: het huis van de buren staat maar één keer te koop.". Het vliegveld bij Budel wordt al gebruikt voor oefeningen en defensie wil zeker weten dat ze dat kan blijven doen. De luchthaven ligt bovendien gunstig ten opzichte van de Nassau-Dietzkazerne in Budel en de Weerterheide, waar defensie meer wil gaan oefenen.

De definitieve afspraken moeten nog worden gemaakt, maar volgens de woordvoerder van Kempen Airport verandert er niet veel. "Het zal een civiel vliegveld worden met defensie als eigenaar."

Gedurende de overname zal de familie Fransen blijven werken op het vliegveld, zodat alles soepel verloopt.