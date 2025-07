Vitesse ontslaat Waalwijkse jeugdtrainer voor seksueel wangedrag

Vitesse heeft jeugdtrainer Marc H. uit Waalwijk per direct uit zijn functie als jeugdtrainer ontheven. Dat is gebeurd na een rechtszaak tegen de oud-profvoetballer voor het versturen van seksueel getinte app-berichten aan een zestienjarig meisje.

De clubleiding van Vitesse had donderdag een gesprek met Marc H. en de uitkomst was dat er direct een einde aan de samenwerking komt, meldt Omroep Gelderland . De club uit de eerste divisie gaat op zoek naar een nieuwe trainer voor het Onder 19-team.

Afgelopen dinsdag werd de zaak voor de rechter behandeld in een regiezitting. De ex-profvoetballer van Heracles, Helmond Sport, ADO en Willem II was zelf niet aanwezig in de rechtbank. De zaak komt op 2 oktober opnieuw voor en dan hoort H. welke straf er tegen hem wordt geëist.

Marc H. zou het minderjarige meisje meerdere seksuele verzoeken via WhatsApp hebben gedaan. Hij deed dit niet als jeugdtrainer van Vitesse, maar vanuit een voetbalschool die hij runt. De verdachte zou bekend hebben dat hij het meisje heeft benaderd.