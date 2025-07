In dit dorp staat in bijna iedere voortuin een insectenhotel, dit is waarom

Wie door het kleine dorpje Doeveren (gemeente Heusden) rijdt, ziet insectenhotels in bijna elke tuin. Ze zorgen niet alleen voor meer leven in de natuur, maar brengen de 75 dorpsgenoten ook dichter bij elkaar. “Mede dankzij die kastjes maken mensen vaker een praatje en is het dorp veel hechter geworden”, zegt inwoner Marjolein Nieuwelink.

Wat begon als een idee om eens een insectenhotel te maken, groeide in Doeveren uit tot een project waarbij bijna het hele dorp meedeed. “We wilden iets organiseren waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten en waarmee we het dorp letterlijk een beetje mooier konden maken”, zegt Astrid van Oijen. Ze is actief in buurtcomité Ons Doeveren, dat twee jaar geleden werd opgericht om de inwoners meer met elkaar te verbinden. Het insectenhotelproject is het grootste initiatief van Ons Doeveren tot nu toe. “Ik zag wel eens insectenhotels in de winkel staan en dacht: dat is zo gemaakt. Maar dat viel best tegen”, vertelt Astrid. “Gelukkig hoefden we maar een berichtje te sturen in de buurtapp en dan stond er weer een clubje mensen klaar om te helpen.”

“Bijna iedereen in het dorp heeft een insectenhotel in de tuin.”

Een buurman zorgde voor hout via een veilingsite, andere inwoners verzamelden dennenappels in de duinen en een boer regelde stro. Een groepje handige inwoners zaagde en timmerde 26 houten constructies, zodat andere dorpsgenoten ze alleen nog hoefden in te richten alle materialen.

Astrid en Marjolein volgden een korte cursus over welke dieren waar graag verblijven en hoe je een insectenhotel het beste kunt inrichten. “Hoe je het maakt, hangt helemaal af van welke beestjes je wilt aantrekken,” legt Marjolein uit. Ook de plek bleek belangrijk: “Je kunt ze niet zomaar ergens neerzetten. Ze moeten op de juiste hoogte hangen, bij planten die insecten aantrekken. Daar moesten we ons eerst goed in verdiepen.”

In de 'buurtschuur' maakten tientallen inwoners hun eigen insectenhotel (foto: privé).

De vrouwen organiseerden een speciale bouwavond voor alle inwoners uit de buurt. Doeveren heeft geen buurthuis, dus de activiteiten vinden plaats in een schuur van een van de bewoners. Inmiddels heet die plek ‘de buurtschuur’. Tijdens die bouwavond kwam een groot deel van alle 75 inwoners langs. Van jong tot oud. “Sommigen maakten een insectenhotel voor hun eigen tuin, anderen voor hun opa of buurman. En iedereen hielp elkaar. Dat maakte het zo leuk,” zegt Astrid. Dorpsgenoot Marjolein vult aan: “Bijna iedereen in Doeveren heeft nu een insectenhotel in de tuin staan.”

“We zijn echt één dorp geworden.”

Volgens Astrid en Marjolein heeft het project meer opgeleverd dan alleen kastjes voor beestjes. "We konden elkaar altijd al wel vinden als het nodig was. Maar nu maken mensen makkelijker een praatje of doen zelfs leuke dingen samen. We zijn echt één dorp geworden,” zegt Marjolein. Inmiddels heeft het buurtcomité, dat in totaal uit vier vrouwen bestaat, nog tal van activiteiten georganiseerd. Van dans- en kooklessen tot een poolparty voor het hele dorp. Het volgende plan ligt ook al klaar: vogelhuisjes maken. “Ik zei: laten we die gewoon een paar kopen die iedereen kan schilderen. Maar toen zeiden de mannen meteen: nee joh, die maken we weer helemaal zelf. Dus dat wordt weer schuren, zagen en timmeren,” glimlacht Astrid.