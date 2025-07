Pinautomaat stilletjes verdwenen: ‘Te gek voor woorden’

Wie in Aarle-Rixtel ’s avonds of op zondag contant geld nodig heeft, staat sinds kort met lege handen. De enige pinautomaat is onlangs stilletjes uit het dorp verdwenen. Veel inwoners zijn verontwaardigd. “Ik wil bij mijn eigen geld kunnen”, zegt Paula Heijl. Om contant geld te pinnen moeten de inwoners van Aarle-Rixtel voortaan naar de supermarkt en die is niet altijd open.

Paula is slecht ter been en liep regelmatig met haar rollator naar de oude Geldmaat. “Na acht uur ’s avonds moet je naar een ander dorp. Ik vind het schandalig. Niet iedereen kan à la minute ergens naartoe. En ik wil gewoon dag en nacht bij m’n eigen geld kunnen.” Ook de 87-jarige Paulina Simon, eveneens afhankelijk van een rollator, mist de geldautomaat. “Ik vind het heel erg, want als de supermarkt dicht is, heb ik geen geld. En ik kan niet zomaar naar een ander dorp toe.”

Het verdwijnen van de Geldmaat heeft ook impact op kleine ondernemers, die bijvoorbeeld geen pinapparaat hebben. Ahmed Almallaa runt een barbershop in het dorp, die ook op zondag open is. “Ik ben pas begonnen en heb nog geen pinapparaat. Want die zijn duur. Op zondag komen er klanten langs zonder contant geld en die kunnen dan niet pinnen. Dat is echt een probleem.”

De pinautomaat is weggehaald omdat hij verouderd was. Omdat de nieuwe automaten groter zijn, zou de gevel van de Kerkstraat, waar de oude pinautomaat stond, moeten worden aangepast. De aanpassingen aan het gebouw maakten het volgens leverancier Geldmaat te duur om een nieuw exemplaar neer te zetten. De gemeente stuurde een paar maanden geleden nog een brief naar Geldmaat, in de hoop dat ze samen een oplossing konden vinden. “We hadden graag samen gekeken naar een andere locatie, bijvoorbeeld bij de kerk", zegt wethouder Ron van den Berkmortel. “Wij hadden daar financieel aan bij willen dragen. Dat hebben we eerder ook in Beek en Donk gedaan en daar is automaat wel behouden gebleven. Maar helaas zijn ze daar niet op ingegaan.”

Toch zijn er ook inwoners die het allemaal wel begrijpen. “Hier binnen in de supermarkt staat er ook een”, wijst Thijs Kampen. “Dat is even wennen, maar dat komt wel goed.” Ook de 71-jarige Harry ziet het niet zo somber in. “Je leert ermee omgaan. Je moet er gewoon een beetje rekening mee houden en plannen.” Volgens wethouder Van den Berkmortel kan dat voor een deel. “Mensen zullen er echt wel aan wennen, maar dat wil niet zeggen dat het beter is. We vinden het ook belangrijk dat mensen geld kunnen pinnen als er evenementen zijn, zoals op zondag”, zegt hij. De wethouder hoopt stiekem dat de geldautomaat alsnog terugkeert.