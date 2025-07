Mathieu herovert gele trui, pa trots: 'Tour nu al voor groot deel geslaagd'

Een zware dag was het voor Mathieu van der Poel, maar de beloning is binnen. De renner uit Hoogerheide is weer geletruidrager in de Tour de France. Vader Adrie van der Poel keek in spanning mee en is trots op hoe zijn zoon het tot nu toe doet in de Tour. "De Tour is voor een groot gedeelte al geslaagd."

Mathieu van der Poel bereikte donderdag in de zesde etappe als achtste de finish. Hij staat nu met één seconde voorsprong aan leiding in het klassement. "Vandaag was, denk ik, een bijzonder zware etappe", zegt vader Adrie. "Het gevecht heeft heel lang geduurd, er waren veel hoogtemeters en het was warm. Dat heeft z'n tol wel geëist bij veel renners."

Het was spannend of Van der Poel donderdag de gele trui weer terug kon veroveren. "Ik heb zitten kijken en rekenen. Het was spannend. Hij moest met een voorsprong aan de laatste klim beginnen, want het was een zware dag voor hem. Nu heeft hij toch de beloning. Dat is super mooi."

Een voorsprong van één seconde dus. "Een minuut voorsprong was wat makkelijker geweest, maar deze seconde is ook prima. Hij had ook twee seconden in het negatieve kunnen staan, dat zijn bepaalde dingen die je niet helemaal in de hand hebt."