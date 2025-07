Auto slaat over de kop, dronken man mee naar bureau

Een man is donderdagavond aangehouden nadat de auto waarin hij zat over de kop sloeg op de Taxandriaweg in Waalwijk. Dit gebeurde vlak voor middernacht. Er was geen ander verkeer bij de crash betrokken.

De auto, waarin de man samen met nog een andere man zat, kwam vanuit de Hertog Janstraat en raakte vlak voor het gemeentehuis van de weg. Bij de crash werd een lantaarnpaal volledig uit de grond gereden.

Takelen

Een van de twee mannen was onder invloed van alcohol en is door de politie aangehouden. Hij is naar een politiebureau gebracht. De andere inzittende is nagekeken en behandeld door ambulancepersoneel. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie zette de Taxandriaweg tijdelijk af voor onderzoek. Een takelbedrijf heeft de zwaar beschadigde auto meegenomen.

Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.