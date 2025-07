Huis vol drugs en duizenden euro's contant geld, man aangehouden

Een man is donderdagavond aangehouden in zijn huis in Eindhoven. Daar was de politie binnengevallen na tips dat er in drugs zou worden gehandeld.

Op het moment dat de politie daar binnenviel, was er niemand thuis. Maar de agenten zagen wel een bakje kristallen liggen. Daarop werd het huis verder doorzocht en ontdekten de agenten zo'n 12.000 euro contant geld, ongeveer twee kilo methamfetamine, een handelshoeveelheid cocaïne en een handelshoeveelheid lustopwekkende middelen. Tijdens de doorzoeking kwam de bewoner thuis. Die zei van niks te weten, maar vanwege alles wat de agenten in het huis hadden gevonden, werd hij aangehouden. Hij moet zich op een later moment voor de rechter verantwoorden.