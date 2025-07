'Huzarenstukje' moet bij dit knooppunt voor minder files zorgen

Een 6300 ton wegende onderdoorgang van honderd meter lang en vijftien meter breed wordt in de laatste week van de zomervakantie onder de A27 geschoven. Het is onderdeel van de ‘honderd van Hooipolder’, een monsteroperatie die moet zorgen voor minder files bij het knooppunt.

Vrolijk fluitend is een bouwvakker druk in de weer met een hijskraan bij de enorme constructie op de bouwplaats bij Het Gat in Raamsdonksveer. Die wordt tijdens de ‘honderd van Hooipolder’ onder de A27 geschoven. Daarvoor moet 20.000 kuub zand uitgegraven worden, om een schuifbaan op te kunnen bouwen. “Er worden grote betonplaten aangebracht met een rails erop, zoals bij een trein”, legt Joris van den Hoek van aannemerscombinatie ALSÉÉN uit bij de constructie. Daar zijn negentig hefwerktuigen aan bevestigd, die het gevaarte straks vijf tot tien centimeter omhoogtillen op de rails. Daarna kan de onderdoorgang onder de A27 geschoven worden en moet de omliggende ruimte weer opgevuld worden met zand.

Hefwerktuigen aan de constructie tillen het gevaarte op rails (foto: Niek de Bruijn)

“De werkzaamheden zijn nodig om de doorstroom bij knooppunt Hooipolder te verbeteren”, legt omgevingsmanager Michael Blatter van Rijkswaterstaat uit. Daar staan dagelijks lange files.

Een verbindingsboog van de A59 vanuit knooppunt Zonzeel naar de A27 richting Utrecht moet uitkomst bieden. Met de komst daarvan, verdwijnt een aantal verkeerslichten. Later dit jaar wordt een kleinere onderdoorgang van veertig meter en 2500 ton onder de Oosterhoutseweg geplaatst.

De ‘honderd van Hooipolder’ start woensdagavond 13 augustus om 22 uur en eindigt maandag 18 augustus om 5 uur ’s ochtends. De A27 in de richting van Utrecht is dan dicht tussen knooppunt Sint-Annabosch en knooppunt Hooipolder. Ook in de richting van Breda tussen knooppunt Hooipolder en afrit Oosterhout (19) is de weg afgesloten.

"We zijn in control."

Om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden binnen de tijdslimiet van honderd uur plaatsvinden, is er een ‘control room’ ingericht met een urenplanning. “Ik heb er nog geen moment wakker van gelegen. We zijn in control”, vertelt Van den Hoek.

Een bouwvakker aan het werk bij de onderdoorgang van knooppunt Hooipolder (foto: Niek de Bruijn)

Het inschuiven zelf duurt maar twaalf uur. De overige uren bestaan uit het aanbrengen van omleidingsroutes, het openbreken van het asfalt, het graven en verplaatsen van grond, het opnieuw aanbrengen van asfaltlagen en het aanleggen van detectiesystemen voor files.

"De weg gaat hoe dan ook maandag weer open voor het verkeer."

Mocht dit toch niet in honderd uur lukken, dan wordt gekeken of bepaalde werkzaamheden op een later moment uitgevoerd kunnen worden. “De weg gaat hoe dan ook maandag om vijf uur ’s ochtends weer open voor het verkeer”, verzekert de aannemer. Omdat de snelweg zich aan de noord- en oostkant bevindt, de Oosterhoutseweg een omleidingsroute wordt en Het Gat wordt gebruikt voor bouwverkeer, is het voor geïnteresseerden niet mogelijk om op een veilige manier naar het inschuiven te komen kijken. Maar voor de nieuwsgierige Aagjes heeft Rijkswaterstaat een oplossing. Zij kunnen de hele operatie via een online livestream volgen.

“Een afsluiting van honderd uur voor een object van deze omvang, maakt het in het oog springend.”

Blatter kijkt met een reikhalzend gevoel uit naar de operatie, dat hij ‘een huzarenstukje’ voor Rijkswaterstaat noemt. “Een afsluiting van honderd uur voor een object van deze omvang, maakt het in het oog springend.”