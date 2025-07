De dode vogel die Gemma vond, zie je normaal gesproken niet zo snel

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur. Iedereen kan vragen insturen via [email protected] . Dit keer besteedt Frans onder meer aandacht aan klimopbremraap, een dode vogel en gevonden eitjes Deel een van deze Stuifmail werd zaterdagochtend gepubliceerd.

Ieder weekend is er ook een nieuwe aflevering van de Stuifmail-podcast. Beluister de podcast hier:

Wachten op privacy instellingen...

Dode vogel gevonden in Goirle

Een dode houtsnip (foto: Gemma van de Klundert).

Gemma van de Klundert-Bertens zag in Goirle midden op straat een dode vogel. Op haar foto zie ik een houtsnip. Houtsnippen hebben een lange snavel en hun verenpak is roestbruin met zwarte vlekken. Op hun zwarte achterhoofd kun je twee lichte strepen waarnemen. Verder hebben houtsnippen een korte staart, zie de foto hieronder.

Een houtsnip (foto: Piet Peeters).

Houtsnippen kunnen maximaal 38 centimeter groot worden. Ze zijn daarmee binnen de snippenwereld in Nederland de grootste. Houtsnippen hebben vooral regenwormen, sprinkhanen en rupsen op hun menu staan. Overigens zie je deze vogel niet zo snel, want ze leiden een vrij teruggetrokken leven en zijn erg schuw. Ze blijven dan ook - net zoals bijvoorbeeld hazen - tot het laatste moment stilzitten. Dan schieten ze plotseling vlak voor je voeten weg en voor je het beseft zijn ze verdwenen. In sommige streken noemen ze de houtsnip 'de dame met het lange gezicht', vanwege de elegante verschijning en de karakteristieke snavel. Wat woekert er ineens door mijn tuin?

Klimopbremraap (foto: Marc Bras).

In de tuin van Marc woekert dit jaar een voor hem vreemde plant, waarvan hij vorig jaar maar een paar plantjes zag. Hij dacht dat het een brembosraap zou kunnen zijn. Ik ken die soort niet, maar volgens mij groeit de klimopbremraap massaal in zijn tuin. Klimopbremrapen horen thuis bij de familie van de bremrapen. Dit is een plantenfamilie waarvan de familieleden allemaal parasieten zijn. Klimopbremrapen kunnen best wel groot worden, maximaal zestig centimeter. Het zijn bleke planten (parasieten hebben geen chlorofyl/groene kleur) die parasiteren op, zoals de naam al zegt, wortels van klimop. Dit was in het verleden een best wel zeldzame plant, maar met de opmars van klimop in de tuinen is de soort toegenomen. Ze groeien het liefst op half beschaduwde tot beschaduwde locaties. Dit is logisch, want ze hebben de zon/het daglicht niet nodig, zoals groene planten, om te groeien. Klimopbremrapen hebben prachtige crèmekleurige bloemen met aan de buitenzijde een mooie paarse rand. Deze fraaie bloemen kun je zien van mei tot en met augustus. De naam klimopbremraap heeft deze plant te danken aan de klimop, maar niet zomaar. De naam is oorspronkelijk ontstaan uit een eerdere bremraap, namelijk de grote bremraap. Deze plant parasiteert op brem waar hij een knol vormt op de wortels van de brem. De klimopbremraap doet hetzelfde, maar dan op de klimop.

Van wie zijn de eitjes in het nestkastje?

Eitjes van een koolmees (foto: Ingrid van Opstal-Jansen).

Van Ingrid van Opstal-Jansen kreeg ik een bericht en een foto van een nestje met eitjes. Ingrid wil graag weten wie die eitjes gelegd heeft. Het antwoord is een koolmeesvrouwtje. Helaas meldt Ingrid erbij dat het vogeltje, de koolmees dus, niet teruggekomen is. Dat dit eitjes van een koolmeesvrouwtje zijn, kun je zien aan de kleur. De eitjes zijn wit en hebben rode/bruinrode vlekken. Vrouwtjes koolmees leggen elke dag één eitje en het aantal kan oplopen tot maximaal vijftien eitjes. Als alle eitjes gelegd zijn, begint ze met broeden en zorgen de mannen er voor dat ze eten krijgt. De broedtijd is maximaal twee weken. Daarna blijven de uitgekomen jonge koolmezen nog negentien dagen in het nest.

Een koolmees (foto: Saxifraga/Piet Munsterman).

Waarom zo’n koolmeesvrouwtje is weggebleven, kan allerlei redenen hebben. Aangevallen en opgegeten door een kat, vogel of een ander zoogdier? Maar ook de mens kan schuldig zijn doordat er voedseltekort is of ziektes zijn die deze vogels treffen. Dit kan komen door de klimaatverandering en het gebruik van bestrijdingsmiddelen/pesticiden. Rubriek mooie foto’s

Een koppel torenvalken met jongen (foto: André van Drunen).

In de rubriek mooie foto's dit keer een foto die gemaakt is door Andre van Drunen. Hij zag in natuurgebied Giersbergse Middelakker een koppel torenvalken met jongen. Gaaf dat ze er weer zijn! Natuurtip

Een nachtzwaluw (foto: Staatsbosbeheer).