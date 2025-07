Ruben van Bommel maakt transfer naar PSV: 'Ik heb er altijd van gedroomd'

Ruben van Bommel (20) gaat spelen bij PSV, dat meldt de Eindhovense voetbalclub vrijdagochtend. De international van Jong Oranje gaat spelen met rugnummer 7 en reist maandag meteen met de hoofdmacht mee naar het trainingskamp in Duitsland. "Ik heb altijd in mijn hoofd gehad dat als PSV zich zou gaan melden, dat ik er dan heel graag naartoe zou willen", zegt de aanvaller.

"Om zelf ook uit te komen voor PSV 1 is stiekem iets waar ik altijd van heb gedroomd", zegt Van Bommel. Hij speelde zeven jaar in de jeugdopleiding van PSV voordat hij via voetbalclub MVV bij AZ terechtkwam. Daarnaast is zijn vader Mark een ware clublegende.

De voetballer ondertekende zijn nieuwe contract in het bijzijn van zijn dierbaren, onder wie zijn vader Mark. "Dit is een dag waar ik erg naar heb uitgekeken en die ik nooit zal vergeten. Ik kan niet wachten om van start te gaan", zegt hij.

Technisch directeur Earnest Stewart is ook blij met de transfer van Van Bommel. "Ruben stond al geruime tijd bovenaan onze lijst om onze aanval te versterken", zegt hij. "Ruben is een unieke atleet, met een heel goed schot, veel diepte in zijn spel en een gevaarlijk sterke dribbel. Tegelijkertijd heeft hij de juiste mindset en is hij nog maar twintig jaar, wat betekent dat er ook nog veel ruimte is voor groei. Ruben is in alle opzichten een prachtige versterking voor PSV."