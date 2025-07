Een vuilniswagen is vrijdagochtend in brand gevlogen aan het Heilig Hartplein in Roosendaal. De medewerkers van de vuilniswagen hebben het afval gedumpt op een grasveld en de hulpdiensten ingeschakeld.

De brandweer was snel ter plaatse om de vuilniswagen en de stinkende berg met afval te blussen. Waarschijnlijk is de brand ontstaan door batterijen.

Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink