Agent in gezicht geslagen, verdachte door het lint

Een agent is donderdag aan het einde van de middag in zijn gezicht geslagen. Hij probeerde een 40-jarige inwoner van Hoeven aan te spreken omdat hij een winkelverbod overtrad in de Sint Janstraat, maar dat liep uit de hand. De verdachte wilde niet weg gaan, was volgens de politie zichtbaar onder invloed en werd agressief.

Na meerdere waarschuwingen om te vertrekken, sloeg hij een van de agenten in het gezicht. De Hoevenaar is aangehouden. In de politiebus naar het cellencomplex bracht hij vernielingen aan in de bus. De man wordt later verhoord. De agent raakte gewond en doet aangifte van mishandeling.