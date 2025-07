Nagellakheld Tijn krijgt plein in eigen dorp: 'Hij is niet vergeten'

Een nieuw plein in Hapert gaat vernoemd worden naar Tijn Kolsteren, het 6-jarige zieke jongetje dat ieders hart stal door nagels te lakken voor Serious Request in 2016. Het bijzondere eerbetoon was een idee van dorpsbewoner Wil Castelijns, hij vindt dat Tijn een eerbetoon in eigen dorp verdient. Moeder Jolanda vindt het bijzonder dat haar zoontje nog altijd in de gedachten van veel mensen leeft. "Heel fijn dat wij niet de enige zijn die hem nooit zullen vergeten", zegt ze.

"Maar alle partijen waren heel enthousiast dus ik vraag me af of de commissie met een ander advies komt", zegt Wil. Voor hij zijn voorstel deed, vroeg hij toestemming aan Gerrit en Jolanda Kolsteren, de ouders van Tijn.

"Tijn verdient een eerbetoon in zijn eigen dorp, want het was een heel bijzondere jongen die in Hapert is geboren en opgegroeid", zegt dorpsbewoner Wil. Daarom diende hij tijdens een ideeënmarkt voor de herinrichting van het dorp het idee in om een plein naar de nagellakheld te vernoemen.

De moeder merkt jaren na de bijzondere nagellakactie bij Serious Request dat haar zoontje nog steeds in de gedachten van veel mensen leeft. "Als je het benoemt, merk je dat er weinig mensen zijn die Tijn niet kennen. Hij was zo'n dapper klein kereltje die het beste voor anderen wilde doen met zijn actie. Het is mooi dat die boodschap met dit plein verder leeft."

Eerder kreeg Tijn een monument bij het kantoor van het Rode Kruis in Den Haag. Een fontein op de Grote Markt in Breda werd in 2022 naar hem vernoemd. "Daar komen we nog weleens, maar het is ook een stukje rijden. Het is heel mooi dat er in eigen dorp een plein komt, waardoor het heel dichtbij is", vertelt de moeder.

Het is nog even afwachten wanneer het plein er precies komt. "Bij de oude school die nu is afgebroken, is een grasveldje aangeplant dat bij de herinrichting van het dorp een plein moet worden", zegt Wil.