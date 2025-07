Waarom mannen de Tour de France kijken (en vrouwen zich afvragen waarom)

Terwijl de terrassen volstromen, de barbecue sist en de zon eindelijk z’n werk doet, trekken duizenden Brabantse mannen naar binnen. Niet om te schuilen voor de hitte, maar voor iets heiligs: de Tour de France. Met een koud pilsje in de hand en het monotone gemompel van wielercommentatoren op de achtergrond verdwijnen ze collectief in een soort zomerse trance. Vrouwen kijken vaak met opgetrokken wenkbrauwen toe. Waarom wil je in hemelsnaam drie weken lang naar mannen kijken die tergend traag bergen op trappen?

In de podcast Ni Na Lammers Luisteren, van acteur Frank Lammers en podcastmaker Nina van den Broek, botst het hier behoorlijk over. Frank, overtuigd wielerfanaat, raakt niet uitgepraat over het wielercircus. Nina snapt er geen biet van. “Je hebt eindelijk vakantie, het is lekker weer en dan ga je drie weken lang binnen zitten kijken naar trage mannetjes. En dan óók naar nog trager commentaar luisteren. Dan denk ik rond zes uur: o fijn, die tv kan uit... en dan komen de lulprogramma’s eroverheen.”

Toch is dat trage precies waar het hem in zit, legt Frank uit. “Sport kijken is meditatief. Zeker wielrennen. Je verdwijnt gewoon in een meditatieve staat.” Waar sommigen naar yoga grijpen, grijpen anderen naar de afstandsbediening en de Eurosport-zender. Het is de mannelijke mindfulness, zo blijkt.

“Ik zit alweer de hele dag te appen met vrienden over de etappe van gisteren."

Maar het is niet alleen de rust. Het is ook de nostalgie. “Wij zijn opgegroeid met Radio Tour de France”, zegt Frank. “Tiedelie, tiedelie, tiedelielie…” Het is zomergevoel in audio. En de magie zit voor mannen niet alleen in de sport zelf, maar ook in de eindeloze gesprekken eromheen. “Ik zit alweer de hele dag te appen met vrienden over de etappe van gisteren. Filmpjes naar elkaar sturen, valpartijen bespreken, Van der Poel die op z’n fiets dingen doet die eigenlijk niet kunnen… het is onuitputtelijk.” Luister de hele discussie over de Tour in de nieuwe aflevering van de podcast Ni Na Lammers Luisteren.