Ook hier kan 's avonds en op zondag niet meer worden gepind

Aarle-Rixtel is niet de enige plek waar onlangs de pinautomaat is verdwenen. Veel andere Brabantse dorpen kampen al een tijdje met hetzelfde probleem. Inwoners van Liempde, Sint Oedenrode, Hilvarenbeek, Mierlo en Lieshout bijvoorbeeld. Zij kunnen al langer geen geld meer in hun dorpje uit een automaat opnemen, zeggen ze tegen Omroep Brabant.

En dat geldt ook voor Ingrid uit Liempde. De inwoners van het dorp hadden er tot vorig jaar een pinautomaat in het medisch centrum. Maar toen er in de plaatselijke supermarkt opeens ook eentje kwam, vreesde Ingrid al het ergste. "We dachten toen: de pinautomaat gaat ook hier weg, ook al verzekerde de gemeente ons het tegendeel." Nu, een jaar later kunnen ze in Liempde in de avond of 's nachts niet meer pinnen.

"En daar zijn de mensen niet blij mee, want nu heb je het met de tijden van de supermarkt te doen", weet Ingrid. "Het is toch weer een van de voorzieningen die wegvalt. Je kan niet meer spontaan even pinnen in het dorp. Daarvoor moet je nu naar Sint Oedenrode." Maar daar zitten ze met hetzelfde probleem. De pinautomaat is er onlangs weggehaald, weet ook Dianne. Alhoewel zij er niet zo'n last van heeft. "Maar de ouderen in het dorp wel", denkt ze. "En ook als het kermis is, dan moet je er op tijd bij zijn. Want 's avonds, na achten als de Albert Heijn sluit, kun je dus niet meer pinnen."

Contant verdwijnt Omdat er steeds minder contant wordt betaald, neemt het gebruik van geldautomaten af. Een flink aantal geldautomaten is verwijderd of verplaatst. De eerste gele Geldmaat-pinautomaat werd in 2019 onthuld. De geldautomaten van ABN AMRO, ING en Rabobank werden toen vervangen.