Dieren in auto's zijn meestal een slechte combi: hier ging het vaker mis

Een steek van een wesp heeft vrijdag op de Luikerweg bij Valkenswaard gezorgd voor een botsing met meerdere auto's. De bestuurder van een bestelbusje raakte tijdens het rijden onwel door de steek en botste op twee tegenliggers. Een opvallend ongeval – maar zeker geen uniek geval. Dieren in de auto zorgen wel vaker voor schrik en ongelukken.

Spin schrikt automobiliste in Eindhoven

In Eindhoven ging het in 2019 mis toen een vrouw schrok van een spin in haar auto. Het beestje kroop over haar been en zij raakte volledig in paniek. Ze reed door een hekwerk en knalde tegen de gevel van een bedrijfspand. De schade aan het gebouw was flink, onder meer door kortsluiting. Niemand raakte gewond.

Ravage na het ongeluk door spin

Busje belandt op z’n kop na spin-schrik

Ook bij Oosteind zorgde een spin voor een ongeval. Een vrouw reed daar in juni dit jaar met haar busje over de Heikantsestraat toen ze schrok van een spin in de auto. Ze raakte van de weg, reed een boom uit de grond en belandde op haar kop in een sloot. De vrouw kwam met de schrik vrij, maar haar auto was total loss.

Ook bij Oosteind zorgde spin voor ongeluk (bron: 112Brabant.nl)

Zwaan vliegt tegen voorruit op snelweg

Het blijft niet bij insecten: ook grotere dieren zorgen soms voor gevaar. Een automobilist op de snelweg in Sprang-Capelle kreeg in 2024 de schrik van zijn leven toen een zwaan (of gans) tegen zijn voorruit vloog. De ruit was in één klap kapot, het zicht was weg en het voertuig moest met spoed naar de kant. De inzittenden kwamen met de schrik vrij, maar de ravage was groot.