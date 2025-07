45-kilometer autootje maakt flinke opmars, snorfiets op de weg terug

Vroeger was-ie voor ouderen, maar tegenwoordig is hij harstikke hip: het 45-kilometer-autootje. Steeds vaker is de brommobiel te zien op de Brabantse wegen. In vijf jaar tijd groeide het aantal in ons land met bijna 40 procent naar 23.666 stuks. Bijna een verdubbeling dus.

Hoewel de brommobiel met name in en rondom Amsterdam populair is, komen ze ook in Brabant steeds vaker voor. In twee op de drie Brabantse gemeenten nam het aantal brommobielen de afgelopen vijf jaar toe.

Vooral in Son en Breugel en Waalre is de 45 km-auto steeds populairder. Dat blijkt uit een analyse van mobiliteitsplatform MicroMobiel.nl op basis van CBS-cijfers. Afgezet tegen het aantal inwoners rijden de meeste rond in Hilvarenbeek en Deurne. Goirle telt er relatief gezien juist het minst. Ook Breda en Roosendaal scoren relatief laag. Dat is opmerkelijk omdat het beeld bestaat dat ze juist in de steden het meest rondtoeren.

Wat is een brommobiel? Een brommobiel wordt in de volksmond ook wel ‘45-kilometerautootje’ genoemd. En een brommobiel mag inderdaad maximaal 45 kilometer per uur, maar niet elke 45 km-auto is ook een brommobiel. Zo zijn er ook nóg kleinere voertuigen bedoeld als invalidenvoertuig die in sommige gevallen ook 45 km per uur halen. Voor die voertuigen is geen rijbewijs nodig, terwijl je voor een brommobiel minimaal een bromfietsrijbewijs moet hebben. Voor een brommobiel hoef je ook geen wegenbelasting te betalen.