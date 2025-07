Brand verwoest aanzienlijk stuk natuur, haard op paar honderd meter van weg

In een natuurgebied aan de Zevenhuizerweg in Uden woedde vrijdagavond brand. Het vuur werd rond elf uur ontdekt. De brandhaard bevond zich zo'n zeshonderd meter vanaf de openbare weg.

Kap

Het vuur had zich niet alleen verspreid over de grond, maar sloeg ook over naar bomen. Uiteindelijk zijn er meerdere bomen gekapt om die in delen te blussen. Een aanzienlijk stuk natuurgebied is door de vlammen verwoest.

De bluswerkzaamheden werden bemoeilijkt doordat een waterwagen aanvankelijk het terrein niet kon bereiken. Een slagboom was dicht en moest worden doorgeknipt.

Veel bekijks

De brand trok veel bekijks. De brandweer wist het vuur uiteindelijk onder controle te krijgen.