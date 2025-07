Flinke crash tijdens politieachtervolging, weg bezaaid met brokstukken

Een politieauto is zaterdagochtend in botsing gekomen met een andere auto tijdens een politieachtervolging. Op een kruising in een woonwijk in Son, waar de politieauto voorrang had, raakten de auto's elkaar. In de auto die de politieauto raakte, zat degene achter wie de politie aan zat.

Agenten wilden de bestuurder kort daarvoor op de Eindhovenseweg in Eindhoven controleren, maar de bestuurder negeerde het stopteken en ging ervandoor. Tollen

Daarop ontstond een korte achtervolging, die eindigde op de Emmastraat in Son. De politieauto, die de zwaailichten aan had, kwam op de gelijkwaardige kruising met de Wilhelminalaan van rechts. Maar plots stak de achtervolgde auto - die van links kwam - op hoge snelheid het kruispunt over.

De politieauto tolde na de botsing in het rond. De politieauto en de achtervolgde auto kwamen tientallen meters verderop tot stilstand.

Foto: Persbureau Heitink.

Engeltje op de schouder

De auto's zijn zwaar beschadigd. De straat is bezaaid met brokstukken. Ook een geparkeerde auto raakte beschadigd. De agenten hadden een engeltje op de schouder. Hun auto werd bij de kofferbak geraakt. Daardoor vielen hun verwondingen mee.

Foto: Persbureau Heitink.

Roekeloos rijden

Alle betrokkenen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Op wat schrammen na raakte niemand gewond. De bestuurder van de achtervolgde auto is aangehouden vanwege roekeloos rijden, het negeren van een stopteken en het veroorzaken van een ernstig ongeluk. De politie onderzoekt of de bestuurder van de achtervolgde auto onder invloed reed.

Foto: Persbureau Heitink.