Overleden vrouw in zwembad in de tuin, 21-jarige man aangehouden

In een woning aan het Langemeer in Kaatsheuvel is zaterdagochtend een overleden vrouw gevonden in een zwembad in de tuin. De vrouw werd ontdekt door iemand die zich in de woning bevond. Een 21-jarige man is aangehouden. Hij is volgens de politie niet de bewoner.

De vrouw werd zaterdag rond 06.45 uur gevonden. Ze is toen meteen uit het water gehaald. Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen naar het Langemeer. Ondanks reanimatiepogingen is de vrouw overleden.