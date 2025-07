Man randt medewerksters Kruidvat aan in winkel, politie verspreidt foto

De politie is op zoek naar een man die eind januari twee jonge medewerksters van een Kruidvatfiliaal aan de Pleintjes in Veldhoven aanrandde. De politie heeft een onherkenbare foto van de man verspreid. Als de man zich niet binnen twee weken meldt, laat de politie de man vol in beeld zien.

De bedrijfsleider van de Kruidvat-winkel zag de aanranding en sprak de verdachte hierop aan. De man vluchtte daarop weg. Signalement

De verdachte is licht getint. Hij had in januari kort zwart haar, een baard en snor.

Hij droeg een bril met een donker montuur, had een donkere trui of blouse aan en een blauwe spijkerbroek. Hij droeg toen donkerkleurige schoenen met een witte zool. Mensen die de man op basis van de huidige foto herkennen, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. Klem

De man zelf wordt met klem opgeroepen om zichzelf aan te geven om te voorkomen dat zijn foto herkenbaar wordt verspreid. "Mogelijk was hij al vaker in deze winkel geweest", laat de politie weten. Beide medewerksters hebben aangifte gedaan.