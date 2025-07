CO2-lek bij parfumfabriek, brandweer ontruimt omgeving

Bij parfumfabriek Koninklijke Sanders aan de Vliedberg in Vlijmen is zaterdagochtend een CO2-lek ontstaan. De brandweer is uitgerukt en heeft uit voorzorg een bedrijf en twee woningen in de omgeving ontruimd. De lekkage is volgens een 112-correspondent ontstaan in een CO2-blustank waar vrijdag nog onderhoud aan werd gepleegd.

De brandweer voert samen met een installatiebedrijf het CO2 gecontroleerd af. Daarna kan het lek gedicht worden. Uit voorzorg zijn een bedrijf en twee woningen ontruimd. In het gebied dat is afgezet door de hulpdiensten voert de brandweer continu metingen uit. De eerste meldingen kwamen rond half negen binnen.

Er is witte rook te zien bij de parfumfabriek, dit is de CO2 die wordt afgevoerd (foto: Omroep Brabant).

Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink.