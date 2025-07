PSV neemt afscheid van spelmaker: 'Gaan hem missen als voetballer en mens'

PSV heeft afscheid genomen van Malik Tillman. De 23-jarige Amerikaanse spelmaker maakt de overstap naar het Duitse Bayer Leverkusen, waar Erik ten Hag zijn nieuwe trainer trainer wordt. Tillman ondertekent bij zijn nieuwe werkgever een contract voor vijf jaar.

Blessure Hoe belangrijk Tillman was voor de ploeg van coach Peter Bosz bleek afgelopen seizoen heel duidelijk toen de Amerikaanse spelmaker in de tweede seizoenshelft wekenlang geblesseerd moest toekijken. PSV verloor toen een karrevracht aan punten en bijna het landskampioenschap. Het kwam pas weer goed toen Tillman sneller dan verwacht zijn rentree maakte.

Tillman kwam in de zomer van 2023 op huurbasis over van Bayern München. Een jaar later namen de Eindhovenaren de aanvallende middenvelder definitief over. Met PSV won Tillman twee keer de landstitel. Hij speelde daarbij een belangrijke rol.

Ook in de Champions League was Tillman veel wedstrijden uitblinker. Zo was hij onder meer met twee goals hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de revival van PSV in de Champions League tegen het Oekraïense Shakhtar Donetsk.

Understatement

"Het is een understatement als ik zeg dat ik twee geweldige seizoenen heb beleefd bij PSV", blikt Tillman terug. "Ik draag mijn rugnummer 7 met trots over aan de nieuwe aanwinst Ruben van Bommel." PSV nam Van Bommel vrijdag over van AZ.

"Voor Malik en voor de club is dit in veel opzichten een prachtige stap, maar bovenal gaan we hem erg missen als voetballer en mens", reageert Earnest Stewart, directeur voetbalzaken van PSV. "Dankzij zijn fijne karakter lag hij goed in de groep en op het veld heeft hij ongelooflijke dingen laten zien."

Nieuwe impuls

Tillman is door Leverkusen gehaald als opvolger van de naar Liverpool vertrokken Florian Wirtz. "Maliks dynamiek zal ons aanvalsspel een nieuwe impuls geven. Hij kan op verschillende posities op het middenveld spelen, zowel als nummer 10 als als nummer 8", aldus Simon Rolfes, sportief directeur van de Duitse club.