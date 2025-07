Student (24) overleden nadat hij zich in zijn eten verslikt

Een 24-jarige student van de HAS green academy in Den Bosch is vrijdag overleden na een ernstige verslikking eerder deze week. Dat zegt een woordvoerder van de school zaterdag.

De student verslikte zich donderdagavond rond tien uur bij een café in de Korte Putstraat in Den Bosch in zijn eten. Daarop werden de hulpdiensten opgeroepen, waaronder ook een traumahelikopter. De student werd in het ziekenhuis opgenomen. "Ondanks snel en adequaat handelen van de hulpdiensten is hij op 11 juli overleden", zegt de woordvoerder van de HAS nu. "We leven intens mee met zijn familie, vrienden en medestudenten."