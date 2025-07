Voorbijgangers reanimeren bewusteloze wielrenner in berm

Een wielrenner is zaterdagochtend geanimeerd langs de Industrieweg in Waalwijk. Voorbijgangers zagen de man bewusteloos in de berm liggen. Ze waarschuwden de hulpdiensten en begonnen onmiddellijk met reanimeren.

Dankzij hun snelle en doortastende optreden lukte het de man te reanimeren. Hij is vervolgens met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

De politie is een onderzoek gestart om te achterhalen wat de man precies is overkomen. Op dit moment is nog niet duidelijk of de wielrenner een ongeluk heeft gehad, is gevallen of dat hij onwel is geworden.