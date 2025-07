Treinverkeer Rotterdam-Breda overhoop door storing

Door een storing in een tunnel rijden er op de hogesnelheidslijn van Rotterdam Centraal richting Breda geen treinen. De NS verwacht dat de storing tot minimaal zes uur zaterdagavond duurt.

Het probleem ontstond in de Willemsspoortunnel in het centrum van Rotterdam. Daar was een stroomstoring bij de stroomleverancier, vertelt een woordvoerder. "Het is een heel vervelende storing, internationale reizigers hebben hierdoor een fors langere reistijd."

Mensen die naar Breda, Roosendaal of Zeeland willen, moeten op Rotterdam Centraal het stadsvervoer pakken naar Rotterdam-Zuid. Vanaf daar gaan Sprinters naar Dordrecht. Vanaf Dordrecht rijden intercity's.