Feestje eindigt in tragedie: buurvrouw (42) dood gevonden in jacuzzi

Wat begon met een feest, eindigde in een nachtmerrie. Een 42-jarige vrouw uit Kaatsheuvel overleed zaterdag na een feestje in haar tuin aan de Langemeer in Kaatsheuvel, waar ze volgens buurtbewoners samen met haar vriend woonde. “Ik ben er kapot van", zegt een buurvrouw. “Ik hoop dat ze een mooi laatste feestje heeft gehad.”

“We hadden een heel goede band”, vertelt de buurvrouw, die niet met naam en toenaam genoemd wil worden. Ze was in de nacht van vrijdag op zaterdag al vroeg van huis, vanwege haar baan als krantenbezorger. “Toen was het feestje nog aan de gang”, hoorde ze. Maar toen ze terugkwam van haar dienst, stond de straat vol politiewagens.

Het overlijden van de vrouw gebeurde onder "enkele verdachte omstandigheden", aldus de politie. Die hebben een 39-jarige man gearresteerd. Hij woonde niet in het huis, laat de politie weten. “Ik weet dat hij uit Kaatsheuvel komt", zegt de buurvrouw. "Maar ik weet niet wat hij bij de buren kwam doen.” Ze vermoedt dat zijn scooter nog voor de deur staat. “Ik zou niet weten van wie die anders is.” De overleden vrouw hield wel van een feestje, bevestigt ook een andere buurvrouw die verder anoniem wil blijven. “Ik hoorde dat de andere buren haar nog hebben horen zingen, tussen 5 en 6.” Maar nu is het stil. Veel vraagtekens nog, maar vooral verdriet. Om wat een verschrikkelijk ongeluk, of een misdrijf kan zijn.