Al 60 jaar kindercircus Il Grigio: 'Echt genieten'

Piramides, rollen, ratslagen en lef. 65 kinderen tussen de 4 en 18 jaar staan deze zomer in de piste van kindercircus Il Grigio in Haaren. Zaterdag was de première van hun reeks van twintig shows. "De eerste keer is altijd spannend", vertelt Amber Brok.

"Ik heb het nummer ook getraind dit jaar", vertelt oud deelneemster Amber in het Omroep Brabant-programma 't Buske. "Het is altijd even de vraag hoe zo'n eerste keer gaat." Sommige kinderen staan voor het eerst in de piste. "Die zijn nog heel erg jong en ze konden zich niet voorbereiden op een volle zaal." Zelf is zij 10 jaar artiest geweest. Wat ze het mooiste van het circus vindt? "Saamhorigheid met elkaar. Hoe je bent ontwikkeld, wat je hebt geleerd, zoveel kwaliteiten. En ook elkaar helpen, presenteren, leren fouten maken."

"Die kinderen die voorstellingen doen, dat is echt genieten."

Een ouder vindt het 'heel bijzonder' dat zijn dochter onderdeel is van het circus. "Het is al 60 jaar gaande, dat voel je. Dus de mensen die de acts begeleiden zijn zelf kinderen geweest die ook meededen destijds. Je voelt de traditie erin en dat maakt het leuk." Een bezoekster geniet van de show. "Ik vind het zo leuk", vertelt de Tilburgse. "Die kinderen die voorstellingen doen, dat is echt genieten." Ze vindt de enthousiasme van kinderen leuk. En bewondert ook de vrijwilligers. "Wat ze ervoor over hebben is ongelooflijk."

"Je bent gewoon een soort grote familie."